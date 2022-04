Stare de urgenta declarata intr-un oras din Romania

Comitetul local pentru situatii de urgenta al orasului Simeria a declarat "starea de urgenta" in localitate, dupa ce 21 de blocuri cu peste 1.800 de locatari au ramas fara apa de trei zile din cauza datoriilor de 320.000 de lei pe care le inregistreaza la compania regionala de apa ApaProd SA."Este o situatie fara precedent. (...) Am convocat Comitetul local pentru situatii de urgenta si incepand cu data de 31 martie, ora 19,00, orasul Simeria este in stare de urgenta. De trei zile oamenii nu ... citeste toata stirea