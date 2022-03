Statii de autobuz aproape de supermarketuri. "Ar trebui sa se faca, noi suntem batrani!"

Mijloacele de transport in comun vor avea noi trasee pe raza municipiului Targu Jiu. Societatea de transport public transmite faptul ca exista solicitari inclusiv pentru statii in zona supermarketurilor din oras.Conducerea societatii Transloc Public SA doreste sa introduca noi trasee in zona complexului studentesc din zona Debarcader, dar si in cartierul Bicaz. Statii vor fi si in apropierea marilor magazine alimentare din Targu Jiu."Ne-am gandit la un nou traseu pe bulevardul Constantin ... citeste toata stirea