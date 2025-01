Statii de incarcare electrica in fiecare sat. Turistii beneficiaza de investitie

Continua montarea statiilor de incarcare electrica intr-o comuna din Gorj. Se intampla acest lucru in comuna Arcani, localitate turistica, vizitata in special in sezoanele de primavara-toamna."Avem doua statii de incarcare electrica, iar una functioneaza de mai bine de un an. Urmeaza sa mai montam inca doua cu ... citește toată știrea