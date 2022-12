Statuia lui Tudor Vladimirescu, amplasata intr-o comuna din Gorj

Autoritatile locale din comuna Glogova au decis sa puna in localitate statuia lui Tudor Vladimirescu. Zis si facut, pentru ca bustul a fost amplasat in incinta Culei Glogovenilor, care de asemenea va intra in reabilitare.Acest proiect al autoritatilor locale din Glogova a costat aproximativ 8.000 de lei, investitie realizata de la bugetul local. "Daca tot a fost bicentenarul "Tudor Vladimirescu", am zis sa marcam si noi cumva ... citeste toata stirea