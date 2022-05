Steagul Americii a fost ridicat intr-o comuna din Gorj. Vezi care este motivul

Steagul Statelor Unite ale Americii a fost ridicat pentru prima data in comuna Vladimir, cu ocazia inaugurarii oficiale a doua biblioteci stradale. Initiativa i-a apartinut bibliotecarei din localitate, care a amenajat bibliotecile in cadrul proiectului Biblioteci Stradale Romania-LFL4RO Project initiat de organizatia Americana Illinois Romanian-American Community.Comuna Vladimir are de acum doua biblioteci stradale la care cetatenii care vor sa citeasca au acces 24 de ore din 24. Una dintre ... citeste toata stirea