Stefan, olimpic la fizica: "Vreau sa raman in Romania. Daca oamenii capabili ar pleca din tara, atunci ar ramane aceiasi oameni care ne conduc"

Stefan Alexandru Isfan este printre cei mai buni elevi la fizica din Romania. Acesta a castigat medalia de argint la etapa nationala a Olimpiadei de Fizica si s-a calificat, pentru al doilea an la rand, in lotul Romaniei. Stefan Alexandru, elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Tudor Vladimirescu", isi doreste sa devina medic neurochirurg si sa isi desfasoare activitatea in Romania."Vreau sa merg la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti. Imi doresc sa ajut ... citeste toata stirea