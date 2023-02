Locuitorii de pe strada Iosif Keber din Targu Jiu au fost surprinsi sa constate ca o portiune din strada care a fost asfaltata in urma cu doar doua luni a fost sparta, din nou. "Am ramas perplex cand am vazut ca se sparge strada. Nu stiu ce fel de lucrari se efectueaza. Am vazut ca ... citeste toata stirea