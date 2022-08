Strazi din Targu Jiu, inundate in urma precipitatiilor

Mai multe strazi din municipiul Targu Jiu au fost inundate de ploile cazute in seara zilei de miercuri, 10 august. Strazile din cartierul Debarcader au fost cele mai afectate, desi acolo s-au facut lucrari de reabilitare a canalizarii. Locatarii au postat imagini si filmulete pe Facebook si isi exprima nemultumirea fata de aceasta situatie. "Dupa o ploaie de 15 minute, pe o strada din Tg. Jiu 2022, dupa reabilitare ( schimbata pluviala, pus rigole, etc...) o putem transforma in piscina... 1. ... citeste toata stirea