Mai multe strazi, trotuare si parcari vor fi asfaltate in municipiul Motru. Autoritatile au alocat aproape un milion de lei pentru aceste lucrari.Lucrarile ar putea demara in toamna. "Obiectul contractului consta in: repararea suprafetei unor strazi cu mixturi asfaltice de tip BA16 in suprafata totala de 5039 mp; repararea suprafetelor unor ... citeste toata stirea