Stres, panica si autoritati puse pe jar. Un copil de 14 ani a anuntat ca este o bomba in scoala!

O alarma falsa la o scoala din Targu Jiu a pus pe jar autoritatile, parintii, elevii, dar si profesorii. In jurul orei 10:00, un apel la 112 anunta faptul ca la Scoala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu este o bomba. Imediat elevii au fost evacuati din unitatea scolara, iar cativa parinti au primit telefon sa vina pentru a-si lua micutii acasa."Am vazut masinile si am venit imediat. Nu stiu nimic. Nu se mai fac ore. Am venit sa o iau pe cea mica. Ne-au sunat de la scoala. Ni s-a ... citeste toata stirea