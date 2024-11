Strivit de cruce in cimitir

Un batran a ajuns in stare grava la spital dupa ce o cruce s-a prabusit peste el la cimitir. Incidentul a avut loc la Cluj-Napoca, in acelasi cimitir in care o femeie a fost ucisa tot de o cruce subreda in septembrie 2023. Barbatul de 86 de ani se afla la terapie intensiva.Victima se afla in cimitirul Manastur din municipiul Cluj-Napoca, unde voia sa curete un mormant de Luminatie, in Sambata Mortilor (Mosii de toamna), pe 2 noiembrie. O cruce de zeci de kilograme s-a deprins si a cazut peste ... citește toată știrea