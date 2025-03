Subprefectul de Gorj si-a pus la dispozitie telefonul pentru sesizari

Proaspatul subprefect Iani Garbaciu anunta ca a pus la dispozitia gorjenilor numarul sau de telefon unde ii pot fi semnalate probleme legate de institutia pe care o reprezinta. De asemenea, audientele au loc in fiecare marti."Transparenta si comunicarea directa cu dumneavoastra sunt principii fundamentale dupa care ma ghidez in activitatea recent inceputa la Institutia Prefectului Gorj, in calitate de subprefect. Cred cu tarie ca administratia trebuie sa fie deschisa si accesibila tuturor, ... citește toată știrea