In urma analizarii atente a prognozei meteorologice pentru miercuri, 26 iulie 2023, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNAIR) in colaborare cu Politia Rutiera au luat decizia de a ridica restrictiile de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale. Aceasta masura va fi aplicata in judetele Gorj, Valcea, Mehedinti, Caras-Severin, Timis si Arad.Aceasta hotarare vine ... citeste toata stirea