Suparare mare in Gorj. "Ce, s-a rasturnat carul cu prosti la mine, la Pades?"

E revolta in randul gorjenilor dupa ce au aflat ca se doreste ca 45% din fondul forestier al judetului Gorj sa fie inclus in zona de protectie stricta, in Planul National de Redresare si Rezilienta. Nici oamenii si nici autoritatile locale ori judetene nu vor sa auda de o astfel de hotarare care ar avea un impact semnificativ asupra vietii locuitorilor, economiei locale si investitiilor in derulare.O zona importanta de padure din Pades ar putea fi afectata daca se va merge inainte cu aceasta ... citește toată știrea