Surpriza de proportii pentru o cunoscuta gorjeanca: M-au lasat picioarele!

Cunoscuta bacita din Gorj, Marioara Babu, care a primit titlul de Tezaur Uman Viu, a avut parte de inca o surpriza. A primit o noua distinctie semnata de ministrul Culturii. "M-au lasat picioarele cand am deschis plicul", a marturisit Marioara Babu."Cand m-a strigat postasul la poarta, am crezut ca imi aduce o scrisoare, insa cand am deschis plicul... m-au lasat picioarele: distinctie de excelenta pentru "contributia deosebita adusa la imbogatirea spiritualitatii si culturii romanesti", ... citește toată știrea