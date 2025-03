Surpriza pentru o proaspata mamica din Gorj

Surpriza pentru o proaspata mamica din comuna gorjeana Ciuperceni! A primit toate cele necesare pentru primul an de viata al bebelusului sau. Cadoul a venit in cadrul proiectului "Cutia Bebelusului", care contine peste 60 de produse esentiale in primele luni de ingrijire a copilului."Copii sanatosi pentru un viitor luminos! Suntem mandri sa anuntam ca pentru prima data "Cutia Bebelusului" a ajuns si la un nou nascut din Ciuperceni. Acest program este menit sa sprijine familia, cu scopul de a ... citește toată știrea