Magistratii de la Judecatoria Targu Jiu au amanat luarea unei decizii in cazul medicului Gheorghe Neata care a contestat masura controlului judiciar dispusa in dosarul in care el este acuzat de ucidere din culpa."Amana cauza pentru a se emite adresa la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj, acorda termen la data de 21.04.2023, ora 12:00", este sentinta Judecatoriei Targu Jiu.Medicul Gheorghe Neata este sub control judiciar pentru 60 de zile. Este ... citeste toata stirea