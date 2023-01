Sute de arbori ornamentali plantati intr-o comuna din Gorj

Sute de arbori ornamentali au fost plantati in aceasta toamna in comuna Esantareni, de-a lungul drumul national DN66 care tranziteaza localitatea. Autoritatile locale au luat aceasta decizie dupa ce primarul a vazut asta intr-o comuna din judetul Giurgiu.Nu mai putini de 600 de arbori ornamentali au fost plantati de o firma in comuna Esantareni. Valoarea totala a investitie se ridica la aproximativ 400.000 de lei si a fost realizata cu bani de la bugetul local."Firma care a plantat tuia a ... citeste toata stirea