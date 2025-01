Sute de gorjeni au ramas fara gaze

Alimentarea cu gaze naturale intrerupta temporar in localitati din judetul Gorj, anunta Distrigaz Sud Retele. Este vorba despre localitatile Stanesti, Alexeni si Cartierul Obreja, din cauza unui defect tehnic aparut in sistemul de distributie. Incidentul a fost localizat pe strada Stanesti nr. 100, din localitatea Stanesti.Pentru a asigura siguranta consumatorilor, alimentarea cu gaze naturale a fost oprita astazi, 6 ianuarie 2025, incepand cu ora 15:00. In urma acestei masuri, 336 de clienti ... citește toată știrea