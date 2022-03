Sute de incendii de vegetatie. "Daca nu eram acasa, imi lua totul foc!"

Sute de incendii in doar cateva zile. Asa arata situatia cu care se confrunta mai multe judete din Romania. De exemplu, in judetul Gorj, pompierii au intervenit la peste 100 de incendii de vegetatie uscata doar in ultimele 5 zile, iar in ultimele 24 de ore au ars mii de hectare de teren.Pompierii din toata tara se lupta de cateva zile cu flacarile care au cuprins terenurile cu vegetatie uscata. La Gorj, in ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit la circa 40 de incendii, cele mai multe ... citeste toata stirea