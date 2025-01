Sute de locuri la scolile militare. Cum te inscrii?

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean Gorj "Constantin Brancusi" se afla in plina campanie de recrutare a candidatilor pentru admiterea in invatamantul liceal militar.Se pot inscrie elevii din clasele a VIII-a, cu varsta de cel mult 16 ani impliniti in anul 2025.Candidatii pot opta pentru unul dintre cele 5 colegii militare nationale: Colegiul Militar National "Dimitrie Cantemir", Breaza, judetul Prahova: 168 de locuri, Colegiul Militar National "Stefan Cel Mare", ... citește toată știrea