Sute de mii de lei, pe Apa Sambetei. Baza sportiva moderna, vandalizata intr-o comuna din Gorj!

Imagini dezolante in comuna Aninoasa. O baza sportiva moderna realizata pentru copiii din localitate a fost distrusa, in ultimii ani, iar autoritatile sunt cu mainile legate. N-au avut cum sa repare stricaciunile si nici sa tina hotii si vandalii sub control. Au facut sesizari la Politie, dar, pana acum, n-au fost prinsi cei care au distrus si au furat tot ce se putea din baza sportiva din satul Groserea.Vestiare, teren sintetic cu nocturna, dusuri, grupuri sanitare, o cladire moderna, ce ... citeste toata stirea