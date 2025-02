"Tacerea e tot violenta!" Sute de elevi, de vorba cu oamenii legii!

Sute de elevi din judetul Gorj au stat de vorba cu politistii in ultimele trei zile. Intalnirile au avut loc in cadrul campaniei ,,Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia".Politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara, in colaborare cu Biroul de Analiza si Prevenirea Criminalitatii si Politia Municipiului Motru, au desfasurat 31 de activitati informativ-preventive in 6 unitati de invatamant preuniversitar de pe raza judetului Gorj, destinate cresterii sigurantei elevilor in mediul scolar, ... citește toată știrea