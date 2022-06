Taie din investitiile in Gorj. Primarii spun ca nu au bani!

Autoritatile locale taie de pe lista investitiile! Stransi cu usa de majorarea preturilor, primarii se vad nevoiti sa renunte la unele proiecte, in favoarea altora. Norocul lor este ca incepand din 1 iulie, legea va permite ca banii unui proiect sa fie folositi pentru a da startul altuia.Cresterea fulminanta a preturilor la materiale pare ca face imposibila dezvoltarea unor localitati din judetul Gorj. In zadar au facut primarii planuri la inceput de an, cand a fost sa le inceapa, s-a ... citeste toata stirea