Tanar acuzat ca a sechestrat o minora din Targu Carbunesti

O banala intalnire putea sa se sfarseasca prost pentru o minora de 17 ani, din Targu Carbunesti, judetul Gorj. Fata s-a intalnit in Targu Jiu cu un barbat de 27 ani, cu care a petrecut mai multe ore. Cand a vrut sa plece, acesta nu a lasat-o."Din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca minora ar fi stabilit sa se intalneasca cu o persoana necunoscuta, de sex masculin, in incinta unui imobil din municipiul Targu Jiu, iar dupa aproximativ 2 ore, aceasta i-a solicitat sa plece, moment in care ... citeste toata stirea