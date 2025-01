Tanar de 18 ani, mort in gardul spitalului

Un tanar de 18 ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp. Masina a fost proiectata in gardul spitalului! Soferul, un alt tanar de 18 ani, a pierdut controlul volanului si conducea baut. Intamplarea a avut loc joi dimineata, in orasul Corabia."Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 18 ani, din comuna Orlea, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in cursul ... citește toată știrea