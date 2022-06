Un tanar de 23 de ani are dosar penal dupa ce rezultatul cu aparatul drugtest a fost pozitiv. Acesta conducea o masina in municipiul Targu Jiu."La data de 15 iunie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier, au depistat, in trafic, un tanar, de 23 ani, din municipiul Targu-Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada ... citeste toata stirea