Un tanar de 24 de ani din Crasna are acum dosar penal dupa ce a fost depistat in trafic conducand sub influenta alcoolului.Potrivit unor informatii furnizate de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Gorj, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat, in trafic, un tanar de 24 ani, din comuna Crasna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii ... citeste toata stirea