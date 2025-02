Tanar din Targu-Carbunesti, condamnat la inchisoare

Un tanar din Targu-Carbunesti a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, furt calificat si marturie mincinoasa."La data de 26 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Targu Carbunesti, in baza unei sentinte penale ... citește toată știrea