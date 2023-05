Echipajele ISU Gorj intervin, in aceste momente, pentru salvarea unei persoane prinsa sub un mal de pamant.Barbatul a fost surprins in timp ce efectua sapaturi pentru o instalatie de canalizare in comuna Stejari, sat Balosani.La fata locului se deplaseaza trei autospeciale de interventie in astfel de situatii, un container multirisc dotat cu echipamente de salvare in ... citeste toata stirea