Tanara care a murit la calea ferata era insarcinata

Tanara mama care a murit ieri intr-un accident petrecut in Dolj, la o trecere de cale ferata, era insarcinata. Au ramas in urma o fetita de doi ani, care era si ea in masina, si un sot ce va fi bantuit toata viata de aceasta tragedie.Maria si Marius au plecat la Craiova sa faca cumparaturi. Au luat-o si pe fiica lor de doi ani. Se indreptau spre casa cand un accident infiorator avea sa o rapeasca pentru totdeauna pe femeia de 21 de ani.La o trecere de cale ferata, Marius nu a mai fost atent ... citește toată știrea