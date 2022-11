Tanara de 18 ani, in stare grava la spital. Are nevoie de sange!

La 18 ani se zbate intre viata si moarte! Gabriela Alexandra Eremia este internata, in stare grava, intr-un spital din Capitala. Fata se afla pe scaunul din dreapta al masinii care, in urma cu doar cateva zile, a lovit un monument din beton, la intrare in municipiul Targu Jiu. Tot cu rani grave a ajuns la spital si soferul. Pentru amandoi, prietenii fac apel la oameni sa mearga si sa doneze sange.Medicii din Gorj au decis transferarea de urgenta a Alexandrei la un spital din Bucuresti. Acolo, ... citeste toata stirea