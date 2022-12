Politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina desfasoara cercetari in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei DINA PATRICIA VIOLETA, de 19 ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau din comuna Saulesti la data de 27 noiembrie a.c., iar pana in prezent nu a mai revenit.Semnalmente: inaltimea 1,55 metri, greutate 61 kilograme, par saten, fata ovala, ochi ... citeste toata stirea