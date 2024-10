Tanara mamica, lovita de tren. Avea doar 21 de ani!

O tanara in varsta de 21 de ani a murit dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de trenul Regio 9013, in judetul Dolj.Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, 27 octombrie, in gara Tartal din comuna doljeana Teslui, informeaza ISU Dolj.O fetita de doi ani a fost preluata de un elicopter SMURD, iar ... citește toată știrea