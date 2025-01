Tanara ranita intr-un accident produs miercuri seara in Targu Jiu

O tanara a fost ranita miercuri seara intr-un accident auto care a avut loc in Targu Jiu. Femeia in varsta de 38 de ani a fost transportata de echipajul SMURD sosit la locul accidentului care a avut loc pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu.Accidentul in care a fost ranita tanara a avut loc pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din Municipiul Targu Jiu. In incident au fost implicate doua masini care s-au ales cu avarii serioase, in urma impactului, tanara femeie fiind ranita.La fata locului a fost ... citește toată știrea