Tanarul minune din Gorj: olimpic la Informatica, cu media 10 la Bacalaureat, dar si pasionat de critica literara

Alexandru Trifu a absolvit Colegiul National "Tudor Vladimirescu", profilul matematica-informatica. Acesta a obtinut 10 la Bacalaureat si a fost olimpic la Informatica. Cu toate ca a urmat un profil real, Alexandru Trifu este pasionat de literatura. Acesta a publicat numeroase articole, in special de critica literara. Alexandru a reusit sa publice in reviste de literatura apreciate la nivel national. "Am publicat in multe reviste literare, cum ar fi: *Echinox* de la Cluj, *1000 de semne* de la ... citeste toata stirea