Batranii din judetul Gorj, care fac un ban in plus din vanzarea produselor agricole, au posibilitatea sa isi vanda marfa la tarabe special amenajate pentru ei. Tarabele sociale, asa cum sunt ele numite, sunt amenajate in Piata Centrala din Targu Jiu, si vor putea fi folosite doar de aceasta categorie de mici vanzatori. Ei vor fi scutiti de plata taxelor de inchiriere, dar trebuie sa respecte anumite conditii impuse de administratia locala.Pentru a beneficia de o toneta sociala, vanzatorii ... citeste toata stirea