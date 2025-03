Targ de troc organizat in premiera intr-o comuna din Gorj

Un targ de troc va fi organizat in premiera intr-o comuna din Gorj, chiar dupa sarbatorile Pascale. Evenimentul este organizat de GAL Cheile Sohodolului in satul comuna Runcu. Producatorii din Gorj sunt asteptati cu diferite produse pentru a face troc."Anul aceasta se organizeaza prima editie a Targului de troc in satul Rachiti din comuna Runcu in data de 27 aprilie incepand cu ora 12, la sediul Grupului de Actiune Locala, Cheile Sohodolului. Va fi o intalnire a producatorilor, in special a ... citește toată știrea