Targu-Jiu: Afacerea momentului in domeniul imobiliar

Poate fi afacerea momentului in domeniul imobiliar la nivel de Municipiu Targu-Jiu. Tot mai multi proprietari de garsoniere sau apartamente cu doua camere le inchiriaza in regim hotelier. Afacerea pare sa mearga foarte bine si multi sunt decisi sa mai achizitioneze imobile pe care le sa inchirieze in special turistilor care ajung in Gorj. Intre timp, Guvernul se gandeste la cresterea taxelor pe proprietati cu 50%.Site-urile de profil sunt pline cu anunturi de inchiriere in regim hotelier. O ... citeste toata stirea