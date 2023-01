Targu Jiu: Autospeciala de Politie, lovita in urma unei urmariri in trafic

Un tanar din Arges a pus pe jar politistii din Targu Jiu. Oamenii legii au vrut sa-l traga pe dreapta in timpul unui control de rutina, dar soferul a ignorat semnalele politistilor. Acestia au pornit in urmarirea tanarului care si-a abandonat masina, dar n-a asigurat-o corespunzator, iar autoturismul a luat-o la vale si a lovit autospeciala Politiei parcata in spatele sau.Politistii l-au prins in cele din urma si au aflat de ce fugea. Tanarul de 23 de ani avea permisul suspendat."La data de ... citeste toata stirea