Targu Jiu: Brad natural in centrul municipiului. Pentru economie!

Excentricul brad care a fost cumparat cu peste 100 de mii de euro va ramane in depozit in aceasta iarna. Autoritatile din Targu Jiu au in plan sa instaleze un brad natural in centrul municipiului, pentru Craciun. Municipalitatea spera sa mai reduca, astfel, din factura la curent.Bradul artificial, care are zeci de mii de becuri, ar fi consumat mai mult curent. Cel natural va fi impodobit cu becuri economice, promite edilul Marcel Romanescu. "Am facut in asa fel incat sa avem un iluminat ... citeste toata stirea