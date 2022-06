Targu Jiu: De ce renunta Primaria la asfaltarea unor strazi

Primaria Targu Jiu renunta la asfaltarea unor strazi ca sa modernizeze altele. Programul de lucrari pentru anul 2022 a fost modificat de societatea Edilitara. In total, in acest an, municipalitatea a alocat 10 milioane de lei pentru lucrarile de modernizare a strailor, aleilor si trotuarelor din oras, iar lucrarile sunt realizate de Edilitara.Astfel, se renunta la reabilitarea unor strazi, alei si trotuare din Cartierul J-uri, strazile Dragalina, Fagetului si Carierei. Vorbim de lucrari in ... citeste toata stirea