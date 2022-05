Targu Jiu: Finalizarea centurii se amana. Din nou!

De mai bine de opt ani incearca autoritatile din Gorj sa termine 20 de kilometri de drum. Este vorba de varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu, pe santierul careia mai mult s-a stat decat s-a lucrat. Ultimul termen de finalizare avansat de constructor a fost vara acestui an. Vestea proasta este ca nu va fi respectat. Muncitorii ar mai avea nevoie de un an sa termine drumul.Mai multe firme s-au perindat pe santierul centurii din Targu Jiu. Lucrarile au fost ba blocate in instanta, ba ... citeste toata stirea