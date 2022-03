Targu Jiu: Locurile de joaca, supravegheate video

Zeci de locuri de joaca din Targu Jiu vor fi supravegheate video. Autoritatile locale vor sa investeasca in astfel de sisteme de monitorizare pentru ca foarte multe locuri de joaca sunt vandalizate si autorii nu sunt prinsi si amendati de fiecare data.In total, 84 de locuri de joaca din municipiu vor fi supravegheate video. Astfel, spera municipalitatea, acestea nu vor mai fi vandalizate."Avem in derulare un proiect care se va implementa in acest an ... citeste toata stirea