Targu Jiu: Mii de tichete de Paste

Mii de targujieni vor beneficia de ajutor in pragul Sarbatorilor Pascale. Vor primi tichete din partea autoritatilor locale. Valoarea unui astfel de tichet este de 50 de lei. In acest an, au fost prinse in buget trei mii de tichete ce vor fi acordate inainte de Paste.Documentele au putut fi depuse pana la finalul lunii martie. "Acordam tichete sociale de Paste. Avem prinse in buget trei mii de tichete. Valoarea unui tichet este de 50 de lei si se acorda acelor persoane sau familii care au ... citeste toata stirea