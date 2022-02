Targu Jiu: Mormane de haine, aruncate pe marginea drumului

In Romania lui 2022, oamenii certati cu bunul simt inca se descotorosesc de gunoaie unde apuca. Mormane de haine au fost ridicate, luni, de angajatii Edilitara de pe mai multe strazi din municipiu. Saci intregi cu tot felul de resturi au fost gasiti aruncati pe marginea drumului intr-un cartier din Targu Jiu. Salariatii de la Edilitara au facut curatenie si in zona Casei de Cultura."Intervenim pentru defrisarea vegetatiei spontane si ridicarea depozitelor de gunoaie aparute in cartier ... citeste toata stirea