Targu Jiu: Obiectiv cultural important, readus la viata cu 5 milioane de euro

Dupa aproape trei decenii in care n-a fost folosita, Casa Tineretului din Targu Jiu ar putea inflori din nou. Cladirea va fi readusa la viata printr-un proiect demarat de Compania Nationala de Investitii.In acest an, municipalitatea a predat cladirea Companiei Nationale de Investitii care a lansat acum licitatia.Valoarea investitiei este de peste 5 milioane de euro."Procedura de achizitii publice pentru moderizarea, reabilitarea si dotarea "Casei Tineretului" Targu Jiu, a intrat in linie ... citeste toata stirea