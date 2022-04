Targu Jiu: Parcare pana in usa blocului. Au desfiintat-o pompierii!

Pompierii au dispus desfiintarea unui loc de parcare trasat intr-un cartier din Targu Jiu pentru ca ar fi blocat accesul in cazul unei situatii de urgenta. Verificarile au fost facute in urma unei sesizari de la oamenii din zona.Nu este o noutate ca, din lipsa de locuri, autoritatile au trasat locuri de parcare si pe trotuar, in unele zone din municipiu. In cazul de fata, locul de parcare a fost amenajat chiar in fata usii blocului."O comisie din cadrul ISU a verificat cele sesizate. ... citeste toata stirea