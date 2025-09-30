Editeaza

Targu Jiu: Problemele locatarilor blocurilor ANL din cartierul Narcise, ignorate de primarie de trei ani

Sursa: Pandurul
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 08:15
9 citiri
Locatarii blocurilor ANL din cartierul Narcise, strada Nicolae Labis, din municipiul Targu Jiu, semnaleaza de trei ani de zile probleme grave de functionare a centralelor termice si a instalatiilor aferente. Chiriasii a doua blocuri ANL se plang ca primesc caldura cu portia din cauza ca centralele termice sunt defecte si nimeni nu le repara. Primaria nu vrea sa repare respectivele centrale sustinand ca blocurile sunt in garantie, insa ANL transmite ca investitia a fost predata primariei. ...citește toată știrea

Pandurul
