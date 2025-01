Targu Jiu: Protest al bolnavilor de cancer

Bolnavii de cancer ies in strada pe 2 februarie, o asociatie de profil anuntand un protest in Piata Prefecturii, incepand cu ora 12."Pe 2 februarie 2025, intre orele 12-14.00 te invitam sa ni te alaturi in fata Prefecturii Targu-Jiu pentru un miting de solidaritate dedicat Zilei Mondiale a Luptei Impotriva Cancerului, marcata pe 4 februarie. Aceasta manifestatie are scopul de a atrage atentia asupra nevoilor urgente ale bolnavilor ... citește toată știrea